Diffusion Engineers: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Diffusion Engineers hat am 16.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 4,29 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,49 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Diffusion Engineers im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 38,19 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,42 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 1,02 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 13,50 INR beziffert. Im Jahr zuvor waren 9,59 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 21,46 Prozent auf 4,07 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,35 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net