Digerati Technologies: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Digerati Technologies hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 284,62 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 0,1 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 0,5 Millionen USD ausgewiesen.

Der Verlust je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,010 USD. Im Vorjahr waren ebenfalls -0,010 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 91,74 Prozent auf 1,88 Millionen USD. Im Vorjahr hatte Digerati Technologies 22,76 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion Finanzen.net