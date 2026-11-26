Digicann Ventures vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Digicann Ventures hat am 24.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie lag bei 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,010 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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