Digidrive Distributors verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

02.11.26 06:35 Uhr

Digidrive Distributors hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Digidrive Distributors hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,69 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,450 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 137,6 Millionen INR – das entspricht einem Minus von 9,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 151,5 Millionen INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion Finanzen.net