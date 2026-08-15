Digimarc Parent mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Digimarc Parent veröffentlichte am 13.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,54 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,380 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 7,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 7,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 8,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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