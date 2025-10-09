DAX24.658 +0,3%Est505.633 -0,3%MSCI World4.332 -0,5%Top 10 Crypto16,82 -2,7%Nas22.939 -0,5%Bitcoin104.812 -1,2%Euro1,1560 -0,6%Öl65,98 -0,2%Gold4.015 -0,6%
Diginex im Fokus

Diginex Aktie News: Diginex am Nachmittag stark gefragt

09.10.25 16:09 Uhr
Die Aktie von Diginex gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Diginex nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 23,2 Prozent auf 38,19 USD.

Diginex Limited Registered Shs
27,90 EUR 0,60 EUR 2,20%
Die Diginex-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 23,2 Prozent auf 38,19 USD. In der Spitze gewann die Diginex-Aktie bis auf 39,78 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 39,78 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 276.206 Diginex-Aktien.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com

