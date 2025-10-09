Diginex Aktie News: Diginex am Nachmittag stark gefragt
Die Aktie von Diginex gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Diginex nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 23,2 Prozent auf 38,19 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Diginex-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 23,2 Prozent auf 38,19 USD. In der Spitze gewann die Diginex-Aktie bis auf 39,78 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 39,78 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 276.206 Diginex-Aktien.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Diginex-Aktie
Diginex-Aktie mit starkem Kurssprung: Neue Partnerschaften und Übernahmen im KI-Sektor
Kursrally geht weiter: Diginex-Aktie nach +21% abermals mit kräftigem Kurssprung
Ausgewählte Hebelprodukte auf Diginex
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Diginex
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com
Nachrichten zu Diginex Limited Registered Shs
Analysen zu Diginex Limited Registered Shs
Keine Analysen gefunden.