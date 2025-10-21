Diginex Aktie News: Diginex am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Diginex gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Diginex befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 2,6 Prozent auf 14,30 USD ab.

Um 15:52 Uhr rutschte die Diginex -Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 2,6 Prozent auf 14,30 USD ab. Die Diginex-Aktie gab in der Spitze bis auf 14,30 USD nach. Bei 15,03 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Diginex-Aktien beläuft sich auf 72.849 Stück.

