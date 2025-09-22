Diginex Aktie News: Anleger schicken Diginex am Nachmittag tief südwärts
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Diginex. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 12,5 Prozent auf 15,54 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Diginex-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:47 Uhr um 12,5 Prozent auf 15,54 USD ab. Die Diginex-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 14,79 USD ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 16,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 61.656 Diginex-Aktien.
