Diginex Aktie News: Anleger schicken Diginex am Nachmittag tief südwärts

Notierung im Fokus

Die Diginex -Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:47 Uhr um 12,5 Prozent auf 15,54 USD ab. Die Diginex-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 14,79 USD ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 16,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 61.656 Diginex-Aktien.

