DigiPlus Interactive mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
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DigiPlus Interactive hat am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,21 PHP vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,380 PHP erwirtschaftet worden.
Der Umsatz lag bei 12,90 Milliarden PHP – das entspricht einem Abschlag von 32,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 19,05 Milliarden PHP erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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