DigiPlus Interactive mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

04.11.26 06:35 Uhr

Der Umsatz lag bei 12,90 Milliarden PHP – das entspricht einem Abschlag von 32,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 19,05 Milliarden PHP erwirtschaftet worden.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,21 PHP vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,380 PHP erwirtschaftet worden.

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Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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