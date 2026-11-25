Digital Brands Group präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Digital Brands Group hat am 23.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 20,11 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -47,200 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,9 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 46,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,7 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion Finanzen.net
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