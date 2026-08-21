Digital Brands Group: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Digital Brands Group hat am 19.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS lag bei -13,59 USD. Ein Jahr zuvor waren -32,400 USD je Aktie erzielt worden.
Digital Brands Group hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,2 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 46,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.net
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