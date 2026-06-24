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Digital Markets Act

Aktien von Amazon und Microsoft leichter: EU nimmt Cloud-Dienste ins Visier

25.06.26 12:52 Uhr
EU greift Cloud-Riesen an: Was das für die NASDAQ-Aktien Amazon und Microsoft bedeutet | finanzen.net

Die Europäische Union ist der Ansicht, dass Amazon.com und Microsoft im Rahmen des Digital Markets Act (DMA) der Staatengemeinschaft als Gatekeeper für ihre Cloud-Computing-Dienste behandelt werden sollten.

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Diese Einstufung verlangt von großen Technologieunternehmen zusätzliche Maßnahmen, die sicherstellen sollen, dass sie den Wettbewerb nicht abwürgen.

Die EU-Kommission hat Amazon, Microsoft und andere große US-Technologiekonzerne bereits vor Jahren für einige Dienste als Gatekeeper eingestuft. Die Behörde erklärte jetzt, dass sie diese Einstufung auf deren Cloud-Dienste - Amazon Web Services und Microsoft Azure - ausweiten will. Zur Begründung hieß es, dass deren Umsatz, operative Kapazität und Investitionen jene der Wettbewerber deutlich überträfen.

"Wir arbeiten weiterhin konstruktiv mit der Kommission zusammen. Der Cloud-Sektor in Europa ist innovativ, äußerst wettbewerbsintensiv und ein Wachstumsbeschleuniger für die gesamte Wirtschaft," sagte ein Sprecher von Microsoft.

Amazon reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme. Das Unternehmen hatte jedoch Anfang dieses Monats erklärt, dass die Anwendung des DMA auf Cloud-Dienste das Risiko berge, die Wettbewerbsfähigkeit zu untergraben, Investitionen abzuschrecken und die Innovation zu belasten.

Die Kommission teilte mit, dass ihre Ansicht, wonach die Cloud-Dienste von Amazon und Microsoft unter den DMA fallen sollten, vorläufig sei. Das bedeutet, dass Amazon und Microsoft nun das Recht haben, die der Kommission vorliegenden Dokumente einzusehen und schriftlich darauf zu antworten. Sollten Vertreter der EU beschließen, mit der Einstufung fortzufahren, hätten die Unternehmen sechs Monate Zeit, um die vollständige Einhaltung der Verpflichtungen des DMA sicherzustellen.

Die an der NASDAQ gelistete Amazon-Aktie verliert vorbörslich zeitweise 0,29 Prozent auf 233,58 Dollar. Für Microsoft geht es gleichzeitig um 0,11 Prozent auf 365,06 Dollar abwärts.

DOW JONES

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Bildquellen: James Marvin Phelps / Shutterstock.com, Justin Sullivan/Getty Images

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