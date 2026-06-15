Digital Markets Act im Fokus

Apple-Aktie im Blick: Italien startet Wettbewerbsuntersuchung zu Cloud-Diensten

16.06.26 09:19 Uhr

Italiens Wettbewerbsbehörde hat eine Untersuchung eingeleitet, um zu prüfen, ob Apples Betriebssysteme Drittanbieter von Cloud-Diensten benachteiligen.

Wer­bung

Der Digital Markets Act verpflichtet Apple, Drittanbietern eine effektive Interoperabilität mit Hardware- und Softwarefunktionen über alle seine Betriebssysteme hinweg zu gewährleisten, einschließlich iCloud. Wer­bung Wer­bung Gegen Apple wird ermittelt, nachdem die italienische Behörde Anzeichen dafür festgestellt hat, dass Drittanbieter von Cloud-Diensten für Verbraucher möglicherweise nicht den gleichen Stellenwert wie Apples iCloud genießen, hieß es. Es scheine, als würde Apple alternativen Cloud-Speicherdiensten nicht gestatten, seine iOS - und iPadOS-Funktionen zur vollständigen Sicherung ihrer Daten zu nutzen, während dieselben Funktionen für Apples iCloud verfügbar sind. Die Untersuchung wurde in Zusammenarbeit mit der Europäischen Kommission eingeleitet, teilte Italiens Regulierungsbehörde mit. Dow Jones Newswires

In eigener Sache

Übrigens: Apple und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Wer­bung

Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com, Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com