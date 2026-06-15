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Digital Markets Act im Fokus

Apple-Aktie im Blick: Italien startet Wettbewerbsuntersuchung zu Cloud-Diensten

16.06.26 09:19 Uhr
Aktie im Blick: Wettbewerbshüter ermitteln gegen Apple in Italien - Cloud-Geschäft im Fokus | finanzen.net

Italiens Wettbewerbsbehörde hat eine Untersuchung eingeleitet, um zu prüfen, ob Apples Betriebssysteme Drittanbieter von Cloud-Diensten benachteiligen.

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Der Digital Markets Act verpflichtet Apple, Drittanbietern eine effektive Interoperabilität mit Hardware- und Softwarefunktionen über alle seine Betriebssysteme hinweg zu gewährleisten, einschließlich iCloud.

Gegen Apple wird ermittelt, nachdem die italienische Behörde Anzeichen dafür festgestellt hat, dass Drittanbieter von Cloud-Diensten für Verbraucher möglicherweise nicht den gleichen Stellenwert wie Apples iCloud genießen, hieß es. Es scheine, als würde Apple alternativen Cloud-Speicherdiensten nicht gestatten, seine iOS- und iPadOS-Funktionen zur vollständigen Sicherung ihrer Daten zu nutzen, während dieselben Funktionen für Apples iCloud verfügbar sind.

Die Untersuchung wurde in Zusammenarbeit mit der Europäischen Kommission eingeleitet, teilte Italiens Regulierungsbehörde mit.

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Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com, Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

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