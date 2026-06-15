Digital Markets Act im Fokus

Italiens Wettbewerbsbehörde hat eine Untersuchung eingeleitet, um zu prüfen, ob Apples Betriebssysteme Drittanbieter von Cloud-Diensten benachteiligen.

Der Digital Markets Act verpflichtet Apple, Drittanbietern eine effektive Interoperabilität mit Hardware- und Softwarefunktionen über alle seine Betriebssysteme hinweg zu gewährleisten, einschließlich iCloud.

Wer­bung Wer­bung

Gegen Apple wird ermittelt, nachdem die italienische Behörde Anzeichen dafür festgestellt hat, dass Drittanbieter von Cloud-Diensten für Verbraucher möglicherweise nicht den gleichen Stellenwert wie Apples iCloud genießen, hieß es. Es scheine, als würde Apple alternativen Cloud-Speicherdiensten nicht gestatten, seine iOS - und iPadOS-Funktionen zur vollständigen Sicherung ihrer Daten zu nutzen, während dieselben Funktionen für Apples iCloud verfügbar sind.

Die Untersuchung wurde in Zusammenarbeit mit der Europäischen Kommission eingeleitet, teilte Italiens Regulierungsbehörde mit.

Die Apple-Aktie notiert im NASDAQ-Handel zeitweise 0,58 Prozent höher bei 298,13 US-Dollar.

Dow Jones Newswires