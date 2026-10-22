DAX 25.645 +1,3%ESt50 6.208 +1,4%MSCI World 4.953 +0,6%Top 10 Crypto 11,06 +2,1%Nas 26.703 +1,1%Bitcoin 73.610 -1,7%Euro 1,1245 +0,1%Öl 110,9 +1,9%Gold 4.091 -1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Digital Utilities Ventures präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Werte in diesem Artikel
Aktien
Digital Utilities Ventures Inc Registered Shs
0.28 USD 0.07 USD 33.24 %
Charts | News | Analysen

Digital Utilities Ventures ließ sich am 20.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Digital Utilities Ventures die Bilanz zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 0,2 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 233,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Digital Utilities Ventures einen Umsatz von 0,1 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Digital Utilities Ventures Aktie News

Werbung

Digital Utilities Ventures Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Digital Utilities Ventures nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.