Digital Utilities Ventures präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

22.10.26 06:35 Uhr

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 0,2 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 233,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Digital Utilities Ventures einen Umsatz von 0,1 Millionen USD eingefahren.

Digital Utilities Ventures ließ sich am 20.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Digital Utilities Ventures die Bilanz zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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