Digitalbranche in Deutschland will neue Stellen schaffen

Heute im Fokus

Nach Fed-Protokoll: DAX leichter -- Asiens Börsen schließen im Plus -- Amazon kündigt Streichung von mehr als 18.000 Stellen an -- Continental, SYNLAB, Ryanair, Apple, Binance und Voyager im Fokus

Johnson & Johnson-Sparte Kenvue will im Rahmen einer Abspaltung an die New Yorker Börse. Dell will offenbar ab 2024 keine in China hergestellten Speicherchips mehr verbauen. Telekom-Tochter T-Mobile steigert Vertragskundenzahl kräftig. RWE und Equinor arbeiten beim Import von Wasserstoff nach Deutschland zusammen. Volkswagen-Tochter AUDI mit Absatzdämpfer in den USA.