Digitale Transformation

Die vertiefte Zusammenarbeit mit Amazon AWS soll Siemens Energy technologisch voranbringen. Im Fokus stehen Cloud, KI und Energieinfrastruktur.

• Siemens Energy baut strategische Cloud-Partnerschaft mit Amazon AWS aus

• Fokus auf KI, Datenanalyse und Energieinfrastruktur für Rechenzentren

• Kooperation soll Effizienz steigern und neue digitale Geschäftsmodelle ermöglichen



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AWS und Siemens Energy vertiefen strategische Partnerschaft

Wie Amazon am 2. April 2026 mitteilte, baut seine Cloud-Sparte Amazon Web Services die Zusammenarbeit mit Siemens Energy deutlich aus. AWS wird dabei als strategischer Cloud-Anbieter für den Energietechnikkonzern positioniert.

Ziel ist es, die digitale Transformation von Siemens Energy weiter zu beschleunigen. Im Mittelpunkt stehen Cloud-Lösungen, künstliche Intelligenz und datenbasierte Anwendungen. Konkret setzt Siemens Energy künftig verstärkt auf AWS-Technologien wie Machine Learning und industrielle Datenplattformen, um Fertigungsprozesse, Lieferketten und den Anlagenbetrieb effizienter zu steuern.

Auch bei der Entwicklung neuer Energieinfrastruktur wollen beide Konzerne enger zusammenarbeiten. Siemens Energy soll unter anderem Lösungen für die Stromversorgung von Amazon-Rechenzentren liefern und gleichzeitig an neuen Konzepten wie Microgrids und großskaliger Energieerzeugung mitwirken.

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KI und Cloud als Wachstumstreiber

Die Partnerschaft baut auf bestehenden Projekten auf. Beide Unternehmen arbeiten bereits an einer IoT-Plattform, die Produktionsanlagen weltweit vernetzt und Echtzeit-Analysen ermöglicht. Laut Amazon erlaubt diese Integration eine engere Verzahnung von IT- und Betriebstechnologie und verbessert damit Effizienz und Wartung.

Ergänzend berichten Branchenmedien, dass Siemens Energy den Einsatz von KI gezielt ausweitet. So sollen unter anderem Lieferketten optimiert und autonome Anlagenprozesse vorangetrieben werden. Gleichzeitig profitiert Amazon vom Know-how des Energiekonzerns beim Aufbau stabiler und skalierbarer Energieinfrastruktur für seine wachsenden Rechenzentren.

Die Kooperation trifft dabei auf ein operativ starkes Umfeld. Siemens Energy verfügt aktuell über einen Rekord-Auftragsbestand und meldete zuletzt eine deutliche Gewinnsteigerung, was die strategische Bedeutung der Digitalisierung zusätzlich unterstreicht.

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Aktien reagieren verhalten

An der Börse zeigt sich zum Wochenstart jedoch keine unmittelbare Euphorie. Die Siemens Energy-Aktie gibt nach dem langen Osterwochenende am Dienstag zeitweise um 0,90 Prozent auf 148,36 Euro nach. Trotz dieser Schwäche liegt das Papier seit Jahresbeginn weiterhin mehr als 20 Prozent im Plus.

Auch die Aktie von Amazon zeigt sich leicht schwächer. Nachdem das Papier zuvor noch zugelegt hatte, verliert es im vorbörslichen NASDAQ-Handel zeitweise 0,53 Prozent auf 211,74 US-Dollar. Hier haben Anleger seit Jahresanfang ein Minus von 7,81 Prozent in ihren Depots.

Mit Blick nach vorn richtet sich die Aufmerksamkeit der Anleger zunehmend auf die kommenden Quartalszahlen von Siemens Energy am 12. Mai. Analysten sind hier uneinheitlich positioniert: Während einige weiterhin Kurspotenzial sehen, halten andere die Bewertung nach der starken Rally bereits für ambitioniert.

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net