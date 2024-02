Digitale Zukunft

Microsoft wird am Donnerstag (11.15 Uhr) in Berlin ein umfassendes Investitionsprogramm für den Standort Deutschland bekannt geben.

Zu der Pressekonferenz von Microsoft-Präsident Brad Smith, die unter dem Motto "Investitionen in die digitale Zukunft Deutschlands im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz" stattfindet, wird auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) erwartet. Der Konzern kündigte vorab an, er werde Einblicke in "wegweisende Investitionen in den Wirtschaftsstandort Deutschland" geben und erläutern, "welchen Beitrag Microsoft konkret leistet, um Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit langfristig zu sichern".

Microsoft-Präsident Smith hatte bereits im November und Oktober 2023 auf Auslandsreisen in Großbritannien und Australien KI-Investitionen in Höhe von jeweils rund drei Milliarden Euro angekündigt. Die rasanten Fortschritte bei Künstlicher Intelligenz böten auch dem starken Industriestandort Deutschland enorme Chancen, betonte Microsoft in der Einladung zur Pressekonferenz in Berlin. Voraussetzung für den Erfolg im KI-Zeitalter sei eine leistungsfähige Cloud-Infrastruktur, die ausreichend Rechenleistung für die Entwicklung innovativer KI-Lösungen bereitstelle, aber auch Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen, um ausreichend qualifizierte IT-Fachkräfte auszubilden.

Im internationalen KI-Markt ist Microsoft ein führender Akteur, auch weil der Softwarekonzern frühzeitig mehrere Milliarden Dollar in die Hand genommen hat, um bei dem kalifornischen KI-Start-up OpenAI einzusteigen. Das Unternehmen aus San Francisco hatte im November 2022 seinen Text-Roboter ChatGPT einer breiteren Öffentlichkeit vorgestellt und damit eine KI-Welle ausgelöst. Microsoft hat unterdessen weitere Milliardenbeträge investiert, um und große Rechenkapazitäten für das Training der KI aufzubauen.

ChatGPT-Macher sperren regierungsnahe Hacker aus

Regierungsnahe Hacker aus China, Iran, Nordkorea und Russland haben als Kunden Technologie hinter dem Chatbot ChatGPT genutzt, um ihr Angriffe zu verbessern. In Kooperation mit Microsoft seien die Accounts von fünf Hacker-Gruppen aufgekündigt worden, teilte die ChatGPT-Entwicklerfirma OpenAi am Mittwoch mit.

Die Hacker nutzten die Technologie mit Künstlicher Intelligenz hauptsächlich, um die Software-Entwicklung zu automatisieren. Einige der Gruppe griffen darauf aber auch zurück, um technische Dokumentation zu übersetzen und nach öffentlich frei verfügbaren Informationen zu suchen. Die iranischen und nordkoreanischen Hacker hätten aber auch Texte für Phishing-Attacken von der KI schreiben lassen. Bei solchen Angriffen werden die Opfer mit Hilfe täuschend echt aussehender E-Mails verleitet, ihre Login-Informationen auf fingierten Websites der Hacker einzutippen.

OpenAI schränkte zugleich ein, die Entdeckung bestätige die Einschätzung, dass aktuelle KI-Technologie für die Entwicklung von Cyberattacken nur eingeschränkt nützlicher sei als herkömmliche Werkzeuge. Auch Microsoft betonte, man habe noch keine neuartigen Angriffe durch den Einsatz von KI gesehen.

ChatGPT löste vor gut einem Jahr den Hype um Künstliche Intelligenz aus. Solche KI-Chatbots werden mit gewaltigen Mengen an Informationen angelernt und können Texte auf dem sprachlichen Niveau eines Menschen formulieren, Software-Code schreiben und Informationen zusammenfassen. Das Prinzip dahinter ist, dass sie Wort für Wort abschätzen, wie ein Satz weitergehen sollte. Ein Nachteil davon ist, dass die Software manchmal auch völlig falsche Antworten ausgeben kann, selbst wenn sie nur korrekte Informationen als Basis hatte. Die Software-Entwicklung wird inzwischen aber oft mit KI-Hilfe erfolgreich automatisiert.

/chd/DP/men

BERLIN (dpa-AFX)