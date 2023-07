Digitaler Zeitungskiosk 'Blendle' stellt deutsches Angebot ein

BERLIN (dpa-AFX) - Das Kaufen einzelner Zeitungs- und Zeitschriftenartikel im digitalen Kioskangebot "Blendle" wird demnächst hierzulande nicht mehr möglich sein. Das Mikro-Bezahlmodell werde Anfang September in Deutschland eingestellt, bestätigte das französische Medienunternehmen Cafeyn am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor waren "Blendle"-Nutzer per Mail informiert worden.

Cafeyn hatte den Online-Kiosk-Konkurrenten 2020 übernommen. "Blendle" war 2014 in den Niederlanden gestartet, 2015 dann in Deutschland. In den Niederlanden wird es das Angebot den Cafeyn-Angaben zufolge weiterhin geben. Kunden in Deutschland wurden auf ein ähnliches Angebot von "Readly" hingewiesen, das nach einem Flatrate-Modell funktioniert. Cafeyn will diesen internationalen Dienst auch in großen Teilen übernehmen./rbo/rin/DP/nas