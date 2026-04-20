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Airbus-Aktie in Rot: Zukauf in Frankreich voraus? Mögliche Übernahme von Quarkslab im Blick

21.04.26 09:30 Uhr
Airbus-Aktie schwächelt: Mögliche Akquisition von Quarkslab im Blick | finanzen.net

Airbus Defence and Space will Quarkslab übernehmen, einen französischen Cybersicherheitsspezialisten mit rund 100 Mitarbeitern.

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Airbus SE
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Der europäische Luft- und Raumfahrtkonzern rechnet mit einem Abschluss im laufenden Jahr, machte in seiner Mitteilung aber keine Angaben zu finanziellen Details.

"Diese Übernahme wird unsere Fähigkeit stärken, den digitalen Schutzschild zu errichten, der notwendig ist, um unsere Heimatländer und Verbündeten im Bereich Cybersicherheit an der Spitze zu halten", sagte Francois Lombard, der Chef der Geschäftseinheit Connected Intelligence bei Airbus Defence and Space.

Dieser Schritt folgt auf die erfolgreiche Übernahme von Infodas in Deutschland im Jahr 2024 und die geplante Übernahme von Ultra Cyber Ltd im Vereinigten Königreich, die im März 2026 angekündigt wurde.

Die Airbus-Aktie sinkt im XETRA-Handel zeitweise 1,01 Prozent auf 174,54 Euro.

DJG/rio/brb

DOW JONES

Bildquellen: Airbus, Airbus Group

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31.07.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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