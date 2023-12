Digitalgipfel kommt 2024 nach Frankfurt

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der nächste Digitalgipfel der Bundesregierung wird im Jahr 2024 in Frankfurt am Main stattfinden. Das gaben die beteiligten Ministerien der Bundesregierung in einer gemeinsamen Mitteilung bekannt. Die Mainmetropole habe sich mit einer erstklassigen Bewerbung als Austragungsort qualifiziert. Erwartet würden dort Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sowie Bundesdigitalminister Volker Wissing (FDP) und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) genauso wie zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter der Bundes- und Landespolitik, der Digitalwirtschaft, der Forschung und der Zivilgesellschaft.

Insgesamt wird den Angaben zufolge wieder mit über 1.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern gerechnet. Das Motto des Digitalgipfels, das Datum und die Veranstaltungslokation würden später bekanntgegeben. Zuletzt hatte der Digitalgipfel der Bundesregierung am 20. und 21. November 2023 in Jena stattgefunden.

Wissing erklärte, für die Wahl spreche "nicht nur Frankfurts exzellente Verkehrsanbindung, die ganze Region hat sich zu einem der bedeutendsten Standorte für die Digitalwirtschaft entwickelt". Hier investierten deutsche und internationale Unternehmen Milliarden in den Aufbau von Rechenzentren und Cloud-Diensten. Habeck erklärte, Digitalisierung solle auch in der innovativen Metropolregion Frankfurt für Bürgerinnen und Bürger erlebbarer werden. "Wir wollen die Zivilgesellschaft mehr einbinden, um Debatten auf breiter Grundlage zu führen."

