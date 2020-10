SAP-Anwender sehen noch Potenzial in der Produktstrategie

Laut einer Umfrage unter ihren Mitgliedern in Deutschland, Österreich und der Schweiz (DACH) berichten die IT-Spezialisten auch von starken Umsatzrückgängen und schrumpfenden IT-Investitionsbudgets als akute Folgen der Corona-Krise. 81 Prozent gehen indes davon aus, dass sich die Digitalisierung nicht aufhalten lässt.

Fazit der Umfrage ist aus Sicht der DSAG, dass SAP nun zeigen müsse, was das Unternehmen an den Prozessen grundlegend verändert habe. Gerade die Produkt- und Integrationsstrategie benötige jetzt Lösungen. Hier sei noch Potenzial und für SAP gebe es einen großen Kommunikationsauftrag. In vielen Bereichen genieße das Unternehmen aber einen hohen Vertrauensvorsprung unter den DSAG-Mitgliedern, die sich von diesem Montag bis Donnerstag virtuell treffen als Ersatz des sonst üblichen Jahreskongresses.

Die Einschätzung zur Produktstrategie des Walldorfer Softwarekonzerns hat sich aus Sicht der befragten Nutzer im Vergleich zum vergangenen Jahr leicht verbessert. 31 (Vorjahr 24) Prozent halten diese für voll und ganz bzw. größtenteils belastbar und vertrauensvoll, 42 (45) Prozent für teilweise. Dies zeige, so DASAG-Chef Marco Lenck, "dass sich etwas getan hat und die Richtung stimmt. Aber das ist am Markt noch nicht in vollem Umfang angekommen. Da muss SAP fertige Lösungen entlang der Roadmaps noch besser kommunizieren."

Agieren muss SAP laut der Umfrage vor allem bei der Effizienzsteigerung bestehender Prozesse, um die Digitalisierung voran zu bringen, wie 72 (63) Prozent meinen.

