Digitalisierungs-Spezialist Init plant Kapitalerhöhung

KARLSRUHE (dpa-AFX) - Der Digitalisierungs-Spezialist Init Innovation (init innovation in traffic systems SE) für Busse und Bahnen will sich mit einer Kapitalerhöhung frisches Geld besorgen. Dazu will das Unternehmen sein Grundkapital mit der Ausgabe von bis zu einer Million neuen Aktien um bis zu zehn Prozent erhöhen, wie es am Dienstag nach Börsenschluss in Karlsruhe mitteilte. Das Geld soll zur Finanzierung von Großprojekten, für Zukäufe und andere Formen des Geschäftsausbaus eingesetzt werden. Platziert werden sollen die Aktien ausschließlich bei institutionellen Anlegern. Der Handel mit den neuen Papieren soll in einer Woche starten. Am Dienstagabend sackte der Kurs auf Tradegate um mehr als vier Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss ab.

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Init Innovation ist seit Ende März im Kleinwerte-Index SDAX gelistet. Für Januar bis März hatte das Unternehmen das beste Quartal seiner Firmengeschichte gemeldet. Ausschlaggebend für den Rekordumsatz seien vor allem die Ticketsysteme für den öffentlichen Nahverkehr in Atlanta und Houston gewesen, zwei Großprojekte vor dem Hintergrund der Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, hieß es damals./stw/jha/