Apple-, Meta-, Alphabet- und Amazon-Aktie im Minus: Kartellamt will Wettbewerb in der Digitalwirtschaft wiederherstellen

"In enger Zusammenarbeit mit der EU-Kommission und nationalen Wettbewerbsbehörden auf der ganzen Welt arbeiten wir mit Nachdruck an Lösungen, um den Wettbewerb in der Digitalwirtschaft zu schützen beziehungsweise wiederherzustellen", sagte Kartellamts-Präsident Andreas Mundt am Dienstag bei der Vorstellung des Jahresberichts 2021/22. Die Behörde habe bei Amazon Alphabet /Google und Meta /Facebook eine "überragende marktübergreifende Bedeutung für den Wettbewerb" festgestellt. Ein entsprechendes Verfahren gegen Apple laufe derzeit noch.

Die Aktien der US-Techriesen verlieren am Dienstag. An der NASDAQ verlieren Meta-Papiere zeitweise 1,64 Prozent auf 156,57 US-Dollar, während es für Anteilsscheine von Amazon zeitweise um 1,69 Prozent auf 127,60 US-Dollar runter geht. Apple-Aktien büßen zeitweise um 1,72 Prozent auf 158,61 US-Dollar und Alphabet-Papiere um 0,73 Prozent auf 109,54 US-Dollar ein.

Düsseldorf (Reuters)

