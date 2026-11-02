DAX 25.898 +0,3%ESt50 6.157 +0,4%MSCI World 4.862 -1,5%Top 10 Crypto 10,30 +0,3%Nas 25.437 -2,9%Bitcoin 69.458 -0,9%Euro 1,1216 +0,1%Öl 108,6 -7,7%Gold 3.896 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Digitalminister will mehr Tempo bei KI

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Telekom AG
25.66 EUR -0.37 EUR -1.42 %
Charts | News | Analysen
IONOS
35.82 EUR 0.42 EUR 1.19 %
Charts | News | Analysen
NVIDIA Corp.
185.00 EUR 1.56 EUR 0.85 %
Charts | News | Analysen
SAP SE
210.05 EUR -0.40 EUR -0.19 %
Charts | News | Analysen

BERLIN (dpa-AFX) - Digitalminister Karsten Wildberger (CDU) hat Deutschland vor dem Digitalgipfel dazu aufgerufen, im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) schneller und aktiver zu werden. "Da liegt Wertschöpfung, da liegt Wachstum, da liegen Arbeitsplätze", sagte der CDU-Politiker im ARD-"Morgenmagazin". "Und wir haben die Fähigkeiten dazu. Wichtig ist jetzt, wirklich durchzustarten und das, was wir bereits begonnen haben, zu verstetigen."

Werbung

"Wir haben die Wahl, für wen wir uns entscheiden"

Wildberger sagte: "Ich glaube, es ist im letzten Jahr schon einiges passiert, aber wir müssen das noch weiter beschleunigen. In Fragen der Regulierung brauchen wir noch mehr Freiraum für Innovation." Mit Blick auf Unabhängigkeit von den USA sagte der Digitalminister, der Begriff der Stunde sei Souveränität. Das bedeute zunächst Wahlmöglichkeit. "Wir haben die Wahl, für wen wir uns entscheiden - und damit auch Unabhängigkeit. Aber ich glaube, wir wollen weiter in einer Welt leben, die auch von Partnerschaften lebt."

In Berlin treffen sich heute und morgen Regierungsvertreter, Experten und Tech-Unternehmer aus zahlreichen Ländern zu Beratungen über Chancen, Risiken und Auswirkungen von KI. Kanzler Friedrich Merz (CDU) wird bei dem Digitalgipfel der Bundesregierung am Montagnachmittag eine Rede halten, an Gesprächen mit Wirtschaftsvertretern und einer Pressekonferenz mit Wildberger teilnehmen.

Deutschland mangelt es laut Ifo-Institut an wichtigen Voraussetzungen, um das Wachstumspotenzial von KI auszuschöpfen. "Die Hightech-Branche ist noch zu klein, die Verwaltung ist zu wenig digitalisiert, das Bildungssystem passt sich nicht schnell genug an die Veränderungen durch KI an", sagte der Leiter des Ifo-Zentrums für Innovationsökonomik und digitale Transformation in München, Oliver Falck, einer Mitteilung zufolge./cco/DP/mis

Aktuelle NVIDIA Aktie News

Werbung

NVIDIA Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.