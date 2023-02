Digitalminister Wissing will 'Innovations-Club' mit Baltikum

BERLIN (dpa-AFX) - Verkehrs- und Digitalminister Volker Wissing (FDP) strebt eine stärkere Kooperation mit Estland, Lettland und Litauen bei Projekten im Digitalbereich an. "Ich will mit den baltischen Staaten einen Innovations-Club für Europa gründen", sagte Wissing am Freitag im Vorfeld einer fünftägigen Auslandsreise ins Baltikum, die am Montag beginnt. Die drei Länder seien "sehr weit, was Digitalisierung angeht", sagte der FDP-Politiker. "Sie sind sehr innovationsfreundlich, sie setzen auf Digitalisierung für ihre wirtschaftliche Entwicklung. Das brauchen wir stärker für den europäischen Binnenmarkt - gerade in Zeiten einer drohenden Rezession."

Sein Besuch sei auch Ausdruck "der tiefen Verbundenheit Deutschlands mit den baltischen Staaten." "Gerade sie haben schon früh vor der russischen Bedrohung gewarnt und sind zu lange nicht gehört worden. Wir nehmen ihre Sorgen sehr ernst und wehren uns gemeinsam gegen russische Desinformationskampagnen und Spaltungsversuche." Wissing wird in Litauen, Lettland und Estland mit den für Verkehr und Digitalisierung zuständigen Ministerinnen und Ministern sprechen. Außerdem ist ein Treffen mit dem lettischen Staatspräsidenten Egils Levits, mit Vertretern der Nato und der EU-Cyberabwehr geplant./chd/DP/men