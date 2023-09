Digitalpublisher Burda Forward stellt Führungsebene neu auf

Heute im Fokus

Berenberg steigert Kursziel für BMW. SK hynix-Chips offenbar in Huawei-Smartphones verbaut. Berenberg spricht Kaufempfehlung für Mercedes-Benz aus - Kursziel aber gesenkt. OpenAIs ChatGPT erneut mit Nutzerrückgang. Japans Wirtschaft mit geringerem Wachstum als erwartet. US-Finanzministerin Yellen strebt finanzielle Unterstützung für Weltbank an. Bank of America empfiehlt CTS Eventim zum Kauf. Deutsche Bank lässt thyssenkrupp nucera-Bewertung auf 'Buy'.