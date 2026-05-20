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Digitide Solutions: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

21.05.26 06:35 Uhr

Digitide Solutions präsentierte in der am 18.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,85 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,620 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 8,00 Milliarden INR gegenüber 7,33 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 1,100 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren 7,76 INR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 30,80 Milliarden INR in den Büchern – ein Minus von 5,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Digitide Solutions 32,69 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.net

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