Digitide Solutions: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

04.11.26 06:35 Uhr

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,60 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 7,60 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren 7,64 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurden 0,12 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Digitide Solutions -0,120 INR je Aktie eingenommen.

Digitide Solutions hat am 02.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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