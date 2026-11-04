Digitide Solutions: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
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Digitide Solutions hat am 02.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
In Sachen EPS wurden 0,12 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Digitide Solutions -0,120 INR je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,60 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 7,60 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren 7,64 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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