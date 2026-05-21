Digitide Solutions mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
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Digitide Solutions lud am 27.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Digitide Solutions vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,13 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,380 INR je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,35 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7,75 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,36 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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