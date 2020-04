DIHK - Deutsche Exporte werden 2020 wohl um 15 Prozent einbrechen

Berlin (Reuters) - Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) rechnet wegen der Coronavirus-Pandemie mit einem starken Einbruch in der Exportbranche.

Der Rückgang bei den deutschen Ausfuhren dürfte sich dieses Jahr auf 15 Prozent belaufen, sagte DIHK-Außenwirtschaftschef Volker Treier am Donnerstag in Berlin. Die Schätzung sei noch relativ optimistisch. Nach der Finanzkrise waren die deutschen Exporte 2009 um 18 Prozent eingebrochen. Zuletzt hatte der DIHK für 2020 noch eine Stagnation vorausgesagt, nachdem es 2019 ein Plus von 0,9 Prozent gab.