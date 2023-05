DIHK: Deutsche Unternehmen im Ausland verhalten optimistisch

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die deutschen Unternehmen blicken nach einer Umfrage der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) an ihren internationalen Standorten positiver in die Zukunft als noch im Herbst 2022 - aber mit sehr gedämpftem Optimismus. "Die Unternehmen auf den Weltmärkten erleben keinen kraftvollen Aufschwung, sondern eher ein laues Lüftchen im weltweiten Unternehmensgeschäft", sagte DIHK-Außenwirtschaftschef Volker Treier bei der Vorstellung des aktuellen AHK World Business Outlook der deutschen Auslandshandelskammern (AHK). "Die Herausforderungen für die Unternehmen sind aufgrund von geopolitischen Risiken wirklich gewaltig."

Mit Blick auf die Konjunkturentwicklung an ihren jeweiligen internationalen Standorten rechnen nach der Umfrage unter 5.100 Mitgliedsunternehmen in den kommenden zwölf Monaten 28 Prozent ein Plus und 27 Prozent ein Minus, hielten sich also in etwa die Waage. "Zwar hat sich der Anteil der Optimisten damit um 11 Prozentpunkte gegenüber der Vorumfrage erhöht und der Anteil der Pessimisten um 20 Prozentpunkte verringert", sagte Treier. "Die Erwartungen bleiben aber insgesamt sehr verhalten. Von einem echten Boom ist meilenweit nichts zu sehen." Auch sei "kein Investitionsboom im Inland zu erwarten".

Nach dem Ende der Null-Covid-Politik rechnen etwa in China 40 Prozent der dort aktiven deutschen Unternehmen in den kommenden zwölf Monaten mit einem kräftigen Aufschwung, 19 Prozent dagegen mit einer schwächeren Konjunkturentwicklung. Ihre aktuelle Geschäftslage bewerten dort 29 Prozent der Betriebe als gut und 22 Prozent als schlecht. Das ist laut DIHK unter dem Strich sogar eine pessimistischere Lagebeurteilung als im Herbst, als 32 Prozent die Lage als gut und 18 Prozent als schlecht eingeschätzt hatten.

Diskussion über Decoupling belastet

Die Unsicherheit über die wirtschaftliche Entwicklung nach dem Ende der Null-Covid-Politik beeinflusse die aktuelle Stimmung der Unternehmen noch negativ. "Unwägbarkeiten um die zukünftigen Handelsbeziehungen zu China belasten auch unsere Unternehmen vor Ort", so Treier. "Die Diskussion über Decoupling, also das Loslösen vom chinesischen Markt, liegt wie Mehltau über dem China-Geschäft der dort aktiven Betriebe."

In den USA gehen die Unternehmen laut der Umfrage überwiegend von einer positiven Wirtschaftsentwicklung im laufenden Jahr aus. Lediglich in Mittel- und Südamerika stellten sich die dort vertretenen deutschen Betriebe auf eine schlechtere Konjunktur ein als noch im Herbst. Entsprechend hätten sich dort auch die eigenen guten Geschäftserwartungen deutscher Unternehmen im Vergleich zum Herbst etwas abgeschwächt, blieben aber unterm Strich im positiven Bereich. In Europa hingegen überwiegen demnach noch immer die Pessimisten.

Gründe für die insgesamt lediglich gedämpfte Zuversicht der Unternehmen liegen laut DIHK in strukturellen Herausforderungen wie den geopolitischen Unsicherheiten und einem durch steigende Zinsen schwierigen finanziellen Umfeld. Das zeige sich etwa in den mittelfristigen geopolitischen Herausforderungen und den zahlreichen Geschäftsrisiken, etwa dem Finanzierungsrisiko, das von 25 Prozent der Befragten genannt werde. Insbesondere der Fachkräftemangel entwickle sich allerdings "immer mehr zum Flaschenhals". 40 Prozent der Unternehmen machten sich Sorgen darüber, dass sie an ihren Standorten nicht genügend qualifizierte Arbeitskräfte bekommen - so viele wie noch nie in der Umfrage. Auch die Arbeitskosten stiegen an, 34 Prozent der Unternehmen sähen darin ein Risiko.

Lieferketten stabilisieren sich

Es gebe aber auch positive Entwicklungen. Die Lieferketten stabilisierten sich, nur noch 24 Prozent der Unternehmen sehen nach der Umfrage in Störungen in der Lieferkette ein Risiko für ihre geschäftliche Entwicklung. Der Druck bei den Energiepreisen habe im Vergleich zur Vorumfrage nachgelassen, auch wenn 35 Prozent der Unternehmen darin immer noch ein Geschäftsrisiko sähen. In Europa gehöre es noch zu den Top-Risiken.

Auch die Geschäftslage bewege sich konstant im positiven Bereich, was unter anderem auf nachlassende Lieferkettenstörungen und gesunkene Energiepreise zurückzuführen sei. Im Frühjahr 2023 bewerteten 50 Prozent der Unternehmen ihre Geschäftslage als gut und 40 Prozent als befriedigend. Lediglich 10 Prozent berichteten von einer schlechten Geschäftslage. Zudem rechneten 47 Prozent der Unternehmen in den kommenden zwölf Monaten mit besseren Geschäften am jeweiligen Standort gegenüber 37 Prozent im Herbst 2022. Demgegenüber erwarteten nur noch 11 Prozent im gleichen Zeitraum eine Verschlechterung ihrer Geschäfte vor Ort nach 21 Prozent im Herbst.

"Die Zahl der Pessimisten ist damit um zehn Prozentpunkte runter und die Zahl der Optimisten hat sich zugleich um zehn Punkte erhöht", konstatierte Treier. Noch könnten die Unternehmen also mit den Herausforderungen umgehen. "Damit sie diese weiter meistern können, brauchen die Unternehmen ermutigende politische Rahmenbedingungen." Dazu gehöre der Abschluss von Handelsabkommen, wie etwa mit dem Mercosur.

Trotz der bestehenden globalen Risiken zeigten sich die Unternehmen zudem selbst weiterhin resilient. In fast allen Weltregionen hätten sich die eigenen Geschäftserwartungen der Unternehmen im Vergleich zur Vorumfrage gebessert. "Erfreulich ist weiterhin, dass sich die Niederlassungen deutscher Unternehmen im Ausland nach eigener Einschätzung besser behaupten als das konjunkturelle Umfeld an ihren Standorten", sagte Treier. Man sollte alles dafür tun, dass das so bleibe. "Dafür brauchen die Unternehmen aus Deutschland natürlich Rücken- und keinen Gegenwind", hob der DIHK-Außenwirtschaftschef hervor.

