DIHK: Deutschland und Italien sollen gemeinsam Impulse für Europa setzen

BERLIN (Dow Jones)--Die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) hat vor den deutsch-italienischen Regierungskonsultationen am morgigen Mittwoch dazu aufgerufen, den gemeinsamen Einsatz beider Länder für die europäische Integration und den Industriestandort Europa mit neuem Leben zu füllen. Unternehmen beider Länder stünden vor ähnlichen Herausforderungen, die mit dem digitalen und ökologischen Wandel insbesondere ihrer Industrie verbunden seien, wie DIHK-Außenwirtschaftschef Volker Treier vor den ersten deutsch-italienischen Regierungskonsultationen seit 2016 erklärte.

Demnach zeigten sich die Unternehmen in Italien hinsichtlich ihrer Geschäftsentwicklung pessimistischer als die Unternehmen im weltweiten Durchschnitt.

"Die trüben Aussichten schlagen sich in beiden Ländern in geringeren Investitionsabsichten nieder. Auch der Fachkräftemangel bleibt sowohl in Italien als auch in Deutschland ein großes Geschäftsrisiko. Hinzu kommen geringe Investitionen, die mit den anderen Faktoren die Transformation der Wirtschaft verlangsamen", sagte Treier. Die hohen Inflationsraten und das gestiegene Zinsniveau in der Eurozone sowie eine lahmende Weltkonjunktur dämpfen die Nachfrage zusätzlich und stellen derzeit die notwendige Transformation der Wirtschaft auf den Prüfstand.

"Es ist deshalb wichtig, dass sich Italien und Deutschland neben bilateralen Lösungen auch auf Impulse für Europa verständigen", sagte Treier.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni werden am Mittwoch in Berlin gemeinsam mit Kabinettskollegen zusammenkommen. Am späten Nachmittag soll ein deutsch-italienischer Aktionsplan unterzeichnet werden. Am Abend ist eine Plenarsitzung im Rahmen eines Abendessens geplant.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 21, 2023 09:02 ET (14:02 GMT)