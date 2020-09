DIHK: Erholung kommt nur schleppend voran

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) hat nach den jüngsten Zahlen des produzierenden Gewerbes vor einer nur langsamen Verbesserung der Wirtschaftsentwicklung gewarnt. "Die Erholung in der Industrie kommt nur schleppend voran", erklärte DIHK-Experte Kevin Heidenreich. "Auch wenn der Wirtschaftseinbruch nicht so tief ausfallen wird wie ursprünglich befürchtet, sind zahlreiche Betriebe noch immer weit entfernt von dem Vorkrisenniveau."

Die fehlende Nachfrage aus dem In- und Ausland verhindere, dass sich die Produktion schon im diesem Jahr wieder normalisiere. "Auch hat der bisherige Anstieg deutlich an Schwung verloren und ist vor allem auf Nachholeffekte zurückzuführen", betonte Heidenreich. Viele Unternehmen arbeiteten derzeit noch ab, was aufgrund der Corona-Pandemie im Frühjahr liegen geblieben sei. Damit Investitionen wieder steigen und der Aufschwung gelingen könne, seien aber gute Rahmenbedingungen in Deutschland durch weniger Belastungen und Bürokratie notwendig.

Die Produktion im produzierenden Sektor Deutschlands hatte sich im Juli schwächer als erwartet entwickelt, was aber nach Einschätzung vieler Ökonomen nichts an der Perspektive einer starken Konjunkturerholung im dritten Quartal ändert. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts erhöhte sich die Produktion gegenüber dem Vormonat um 1,2 Prozent.