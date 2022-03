DIHK fordert von Bundesregierung Unterstützung für Firmen

BERLIN (Dow Jones)--Die deutsche Wirtschaft fordert von der Bundesregierung aufgrund des Ukraine-Kriegs konkrete Nothilfen wie Haftungsfreistellung bei Krediten und Eigenkapital. Der Krieg habe die Lieferengpässe verschärft und zu enormen Preissprünge bei Energie und Rohstoffe geführt, erklärte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Martin Wansleben.

"Aktuell wachsen die Befürchtungen, dass die Versorgung der Unternehmen mit Energie nicht mehr gewährleistet werden kann", so Wansleben. Laut einer aktuellen DIHK-Befragung seien fast 80 Prozent der Unternehmen von den Folgen des Krieges betroffen. Bereits jedes zehnte Unternehmen berichte sogar von einer deutlich verschlechterten Finanzlage bis hin zur Insolvenzgefahr.

"Umso wichtiger ist es jetzt, die betroffenen Unternehmen mit konkreten Nothilfe-Maßnahmen zu unterstützen. Schnell ermöglichen sollte die Bundesregierung KfW-Kredite mit 100-Prozent-Haftungsfreistellung", erklärte Wansleben. "In Einzelfällen werden wir auch über Unterstützung in Form von Eigenkapital und direkter Unterstützung reden müssen." Außerdem sollten Verluste, die jetzt durch den Krieg in der Ukraine entstehen, über einen längeren Zeitraum steuerlich vollständig verrechnet werden können.

March 30, 2022