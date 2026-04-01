DAX24.203 +0,6%Est505.963 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,5800 +1,1%Nas24.016 +1,6%Bitcoin63.070 -0,5%Euro1,1785 -0,1%Öl95,58 +0,8%Gold4.816 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Heidelberger Druckmaschinen 731400 Siemens Energy ENER6Y D-Wave Quantum A3DSV9 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 AIXTRON A0WMPJ Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung auf Iran-Lösung lebt: DAX fester -- Heideldruck mit Gewinnwarnung -- AIXTRON: Wandelanleihe -- CATL, Him & Hers, Daikin, Quantentitel, TSMC, Gerresheimer, Allbirds, Tesla im Fokus
Top News
DocMorris-Aktie mit Höhenflug: Online-Apotheke wächst und verringert Verlust - auch Redcare fliegt hoch DocMorris-Aktie mit Höhenflug: Online-Apotheke wächst und verringert Verlust - auch Redcare fliegt hoch
Nach Elliott-Einstieg: Daikin-Aktie mit starkem Kurssprung - Anleger setzen auf strategische Neuausrichtung Nach Elliott-Einstieg: Daikin-Aktie mit starkem Kurssprung - Anleger setzen auf strategische Neuausrichtung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

DIHK: Industrie investiert stärker im Ausland

16.04.26 13:22 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Die deutsche Industrie investiert nach Angaben der DIHK immer öfter im Ausland. In diesem Jahr planen 43 Prozent der Industriebetriebe Investitionen außerhalb von Deutschland - im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Anstieg um 3 Prozentpunkte, wie eine Auswertung aus der Konjunkturumfrage der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) ergab.

Demnach spielt insbesondere das Motiv der Kosteneinsparung eine größere Rolle. 41 Prozent der Firmen wollten aus diesem Grund außerhalb Deutschlands investieren. Im Vergleich zum Vorjahr sei das ein sprunghafter Anstieg um sechs Prozentpunkte und zugleich der höchste Wert seit 2003.

"Die Gründe dafür sind eindeutig: steigende Kosten, strukturelle Probleme und eine schwache Konjunktur am Standort Deutschland", sagte DIHK-Außenwirtschaftschef Volker Treier. Die sinkende Wettbewerbsfähigkeit des heimischen Standorts zwinge Unternehmen zu Verlagerungen ins Ausland. "Die Betriebe verlieren das Vertrauen in die Standortbedingungen hierzulande."

Nordamerika verliert, Asien gewinnt

Die Umfrage zeigt laut DIHK deutliche Veränderungen in den Zielregionen deutscher Auslandsinvestitionen. Vor allem Nordamerika verliere an Attraktivität. Der Anteil der Unternehmen mit Investitionsplänen dort sinke von 48 auf 44 Prozent. Gleichzeitig nehme das Engagement in Asien wieder zu.

In China steige der Anteil der investierenden Industrieunternehmen von 31 auf 34 Prozent. Auch die Region Asien/Pazifik (ohne China) gewinne an Bedeutung und wachse von 21 auf 26 Prozent.

"Der Zollkonflikt mit den USA schürt Unsicherheiten und führt dazu, dass Unternehmen Entscheidungen vertagen. In Asien setzen die Unternehmen wieder stärker auf "local for local" - insbesondere in China und Indien", sagte Treier. Mit der Strategie "local for local" stellen Unternehmen Produkte dort her, wo diese auch verkauft werden.

Die Eurozone bleibt laut DIHK mit 64 Prozent die wichtigste Region für deutsche Auslandsinvestitionen. Ihre Stabilität, der gemeinsame Binnenmarkt und die gemeinsame Währung böten verlässliche Rahmenbedingungen.

Die Angaben sind laut DIHK Ergebnis einer Sonderauswertung unter 1.700 Industrieunternehmen aus der aktuellen Konjunkturumfrage./sl/DP/stk