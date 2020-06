DIHK mahnt zur Schnelligkeit bei noch ausstehenden Hilfsmaßnahmen

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die deutsche Wirtschaft fordert nach der Verabschiedung von zentralen Bestandteilen des Konjunkturpakets durch den Bundestag auch Schnelligkeit bei den noch ausstehenden Überbrückungshilfen.

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) sagte am Montag, dass mit dem "Zweiten Corona-Steuerhilfegesetz" die Bundesregierung einen wichtigen Teil des Konjunkturpaketes zügig umgesetzt habe. Dies sei gut für die Unternehmen, weil damit wichtige Maßnahmen unmittelbar greifen könnten. Das gelte insbesondere für die deutlich besseren Bedingungen bei der steuerlichen Verrechnung von Verlusten sowie für die schnelleren Abschreibungsmöglichkeiten bei Investitionen.

"Wichtig ist jetzt, dass auch weitere Punkte aus dem Konjunkturpaket schnell bei den Unternehmen ankommen. Schnelligkeit ist gerade bei den Überbrückungshilfen wichtig, die den besonders hart von der Corona-Pandemie getroffenen Unternehmen zugutekommen sollen", erklärte DIHK-Präsident Eric Schweitzer.

Die ersten Ergebnisse einer aktuellen Blitzumfrage, die der DIHK am Dienstag vorstellen will, zeigten, dass bei 20 Prozent der Unternehmen die Geschäfte nach wie vor weitreichend oder komplett still stünden. "Ohne schnelle und effektive Hilfe drohen z.B. Schausteller, Veranstalter, Messebauer oder Busunternehmen vom Markt zu verschwinden", mahnte Schweitzer.

Die am Montag vom Bundestag bereits beschlossenen Konjunkturmaßnahmen, denen der Bundesrat noch am Nachmittag zustimmen muss, setzten Impulse, die die Unternehmen nun dringend bräuchten. Denn die Finanzierungsprobleme nähmen gerade im Mittelstand zu, warnte der DIHK.

