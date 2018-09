DIHK-Präsident Schweitzer warnt vor beschleunigtem Kohleausstieg

BERLIN (Dow Jones)--Der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Eric Schweitzer, hat vor der für Dienstag geplanten Sitzung der von der Regierung eingesetzten Kohlekommission gefordert, bei ihren Beratungen "wichtige gesellschaftliche Akteure und Betroffene nicht vor den Kopf zu stoßen". Die Kommission tage unter der Überschrift "Wachstum, Strukturwandel, Beschäftigung", und er könne allen Beteiligten nur raten, diese Herausforderungen auch ernst zu nehmen, betonte der DIHK-Chef, der selbst Mitglied des Gremiums ist.

Wenn der Standort Deutschland weiter an Attraktivität für die energieintensive Produktion verliere, habe das auch Konsequenzen für Zulieferer und Kunden, warnte Schweitzer. "Käme jetzt noch ein vom Staat zusätzlich beschleunigter Kohleausstieg hinzu, würden die Preise noch schneller steigen und das Problem weiter verschärft." Es gehe um die Perspektiven von Arbeitnehmern, aber auch um die wirtschaftliche Zukunft des Landes. Wichtig seien wettbewerbsfähige Energiepreise, über die noch gar nicht im Detail gesprochen worden sei. Dies sei "aber bitter nötig", mahnte er.

Die Entwicklung der Strompreise in Deutschland seit der Jahrtausendwende spreche für sich. In diesen 18 Jahren hätten sich die Strompreise für einen mittelständischen Industriebetrieb fast verdreifacht, und die größten Preistreiber seien staatlich verordnete Zusatzkosten wie Stromsteuer und EEG-Umlage gewesen. Außerdem habe gerade eine Preisrallye bei den Beschaffungskosten begonnen, und die Erzeugungspreise an der Strombörse seien binnen Jahresfrist von 3 auf 5 Cent pro Kilowattstunde gestiegen.

