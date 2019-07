DIHK: Schwächere Weltwirtschaft und Handelsstreit bremsen Export

BERLIN (Dow Jones)--Die schwindende Konjunkturzuversicht in führenden Industrienationen drückt die Nachfrage nach deutschen Exportgütern, warnt der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK). Aufgrund des wachsenden Pessimismus senkt der DIHK daher seine Prognose für das deutsche Exportwachstum in diesem Jahr auf nur noch 1 Prozent nach dem zuletzt Ende Mai erwarteten Wachstum von 1,2 Prozent.

Eine neue Umfrage des Verbandes unter 4.500 Unternehmen mit Exportgeschäft hat ergeben, dass lediglich noch 24 Prozent eine besser laufende Weltwirtschaft erwarten. Da 27 Prozent von einer Verschlechterung ausgehen, ergab sich zum ersten Mal seit Bestehen der Umfrage ein negativer Saldo aus den positiven und negativen Antworten. Im Herbst lag der Saldo noch bei plus 2 Punkten, nach plus 30 vor einem Jahr.

"Vor allem in vielen Industrienationen macht sich zunehmend Wachstumsskepsis breit", erklärte DIHK-Außenwirtschaftschef Volker Treier in einer Pressemitteilung. "Damit dürfte sich mittelbar die Nachfrage nach deutschen Maschinen, Autos oder Dienstleistungen abschwächen." Ursächlich für die Eintrübung seien vor allem die Unsicherheiten aus neuen Handelskonflikten, aus der Einführung von Zöllen und neuen Sanktionen sowie dem Brexit.

Diese belasten besonders die Stimmung von Unternehmen in der Europäischen Union (EU) und Nordamerika. Etwas positiver blicken die Firmen auf die Lage in vielen Entwicklungs- und Schwellenländern. Einige Länder in Südostasien und auch Indien oder einzelne afrikanische Staaten verzeichnen hohe Wachstumsraten und deutsche Unternehmen erwarten dort gute Geschäfte.

Insgesamt sehen mehr als die Hälfte der Umfrageteilnehmer die Wirtschaftspolitik in den jeweiligen Ländern als steigendes Hindernis für ihre Geschäfte. Dazu zählen Handelsbarrieren und die Bevorzugung einheimischer Unternehmen.

Allerdings bezeichnete noch immer die Hälfte der befragten Unternehmen ihre derzeitige Lage als gut und lediglich 10 Prozent als schlecht. Der Saldo aus guten und schlechten Bewertungen geht im Vergleich zur Vorumfrage dennoch leicht um einen Punkt auf 40 Punkte zurück. Auch die Geschäftserwartungen für die kommenden zwölf Monate sinken etwas, so der DIHK.

"Zwar schlagen sich die deutschen Unternehmen unter den aktuell schwierigen Umständen recht passabel - die Geschäftserwartungen der Betriebe sind weltweit weiterhin positiv, doch das Umfeld wird rauer", so Treier.

Er forderte die EU dazu auf, mit möglichst vielen Partnern in der Welt Handelsabkommen zu schließen. Auch sei eine stärkere Welthandelsorganisation nötig, denn deutsche Unternehmen seien auf faire und verlässliche Regeln im internationalen Handel mehr denn je angewiesen.