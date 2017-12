DIHK: Viele Firmeninhaber finden keinen Nachfolger

BERLIN (dpa-AFX) - Der Fortbestand vieler mittelständischer Betriebe ist nach Auffassung des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK) gefährdet, weil Tausende Betriebsinhaber in Deutschland vergeblich nach einem Nachfolger suchen. "Noch nie haben sich so viele Alt-Inhaber bei der Suche nach einem Nachfolger für ihren Betrieb an ihre regionale Industrie-und Handelskammer gewandt", sagte DIHK-Präsident Eric Schweitzer der "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (Donnerstag). Immer mehr Inhaber erreichten das Ruhestandsalter, gleichzeitig werde es aber immer schwerer, externe Interessenten zu finden.

Ein Grund sei, dass "hierzulande das Interesse am Unternehmertum weiter nachlässt". Voriges Jahr hätten sich bei den Industrie- und Handelskammern 6654 Alt-Inhaber beraten lassen, 44 Prozent hätten keinen passenden Nachfolger gefunden. Erschwerend komme hinzu, dass die Zahl der Kaufinteressenten auch sinke. Manche der Alt-Inhaber könnten "emotional nicht loslassen", heißt es laut Zeitung beim DIHK. 41 Prozent der Senior-Unternehmer forderten auch deshalb einen überhöhten Kaufpreis. Darüber hinaus seien potentielle Übernehmer auch aufgrund der rechtlichen Rahmenbedingungen verunsichert. Dazu gehörten unter anderem offene Fragen rund um die Erbschaftsteuer bei der Übertragung des Unternehmens./hme/DP/nas