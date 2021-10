DIHK warnt vor "Zerreißprobe" bei der Gewerbesteuer

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) hat gefordert, die kommunalen Einnahmen mit einer Reform weniger konjunkturanfällig zu gestalten, um Erhöhungen der Hebesätze für die Gewerbesteuer zu verhindern. "Die Gewerbesteuer gilt als das Band zwischen Kommunen und der Wirtschaft", sagte DIHK-Präsident Peter Adrian. "Dieses Band ist aber zunehmend einer Zerreißprobe ausgesetzt", warnte er bei der Veröffentlichung der DIHK-Hebesatzumfrage 2021, einer Erhebung der Kammerorganisation zu den kommunalen Hebesätzen bei der Gewerbesteuer und der Grundsteuer.

Der durchschnittliche Gewerbesteuerhebesatz der 701 Gemeinden ab 20.000 Einwohnern liegt laut der Erhebung 2021 bei 435 Prozent und bleibt damit unverändert zum Vorjahr. Der durchschnittliche Hebesatz der ebenfalls für die Unternehmen relevanten Grundsteuer B steigt demnach im laufenden Jahr im Mittel um 2 Prozentpunkte auf 544 Prozent.

"Die Gewerbesteuer sorgt bei den Betrieben?für immer mehr Belastungen, gleichzeitig wird die kommunale Finanzsituation vielfach fragiler", erklärte Adrian. Die Folge seien starke Niveaugefälle?bei der?öffentlichen?Infrastruktur. "Wirtschaft ist aber in allen Regionen des Landes auf eine leistungsstarke öffentliche Infrastruktur und effiziente Verwaltung angewiesen, um im Wettbewerb bestehen zu können." Weil die Gewerbesteuer die wichtigste kommunale Steuerquelle sei, drehten Kommunen immer wieder gerade an dieser Steuerschraube, warnte der DIHK-Präsident. "Doch Steuererhöhungen auf kommunaler Ebene sind nicht der richtige Weg." Nach Einschätzung des DIHK sollte eine Reform die kommunalen Einnahmen weniger konjunkturanfällig gestalten. "Möglich wäre dies etwa mit einer gewinnabhängigen Kommunalsteuer mit eigenem Hebesatzrecht für die Gemeinden, bei der alle wirtschaftlichen Tätigkeiten einbezogen werden", schlug Adrian vor.

Der DIHK betonte, es bestünden teils immense Unterschiede zwischen den Kommunen beziehungsweise Ländern: Die Spannbreite bei der Gewerbesteuer reiche von 250 Prozent in Leverkusen und Monheim bis zu 580 Prozent in Oberhausen und Mühlheim. Ein mittelständischer Betrieb mit 200 Beschäftigten und einem Jahresgewinn von 2 Millionen Euro habe dort rund 126.000 Euro mehr Gewerbesteuer zu zahlen als im nahe gelegenen Ratingen. Bei der Grundsteuer B sei der Abstand noch größer. Den niedrigsten Hebesatz habe seit Jahren Ingelheim am Rhein mit 80 Prozent, den höchsten Witten mit 910 Prozent.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/jhe

(END) Dow Jones Newswires

October 05, 2021 07:02 ET (11:02 GMT)