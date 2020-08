DIHK: Wirtschaftliche Abschottung falsche Lehre aus Corona-Krise

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die deutsche Wirtschaft warnt in der aktuellen Corona-Krise vor Diskussionen über eine wirtschaftliche Abschottung. Der Rückzug ins Nationale und die Abkehr von der Globalisierung wären "keine Lösung" und könnte Deutschland Einkommensverluste bescheren, warnte der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK). Vielmehr müsse sich jetzt insbesondere die Europäische Union beherzt für die globale Arbeitsteilung und regelbasierten Handel einsetzen.

"Es wäre verheerend für die deutsche Wirtschaft, die Chancen der Globalisierung im Zuge der Corona-Krise zu verspielen. Für die hochinternationalisierte deutsche Wirtschaft ist entscheidend, die Pandemie-Krise ohne neuen, zusätzlichen Protektionismus zu bewältigen", heißt es in einem Positionspapier des DIHK. "Statt dem Rückzug ins Nationale sind beherzter Einsatz für die internationale Arbeitsteilung, der Erhalt internationaler Wertschöpfungsketten auf der Grundlage von regelbasiertem Handel und ein EU-Leadership in diesen Fragen das Gebot der Stunde."

Der Verband verwies auf die jährlichen Einkommensgewinne von 66 Milliarden Euro, die Deutschland durch die Mitgliedschaft in der Welthandelsorganisation (WTO) erlange. Noch mehr profitiere Deutschland von seiner EU-Mitgliedschaft. Diese jährlichen Einkommensgewinne beliefeb sich auf 86 Milliarden Euro, was ein EU-weiter Rekord sei, so der DIHK. Die Umkehr von EU-Integrationsschritten würde laut einer jüngsten Studie des Instituts für Wirtschaftsforschung Kiel (IfW) zufolge das deutsche Bruttoinlandsprodukt um bis zu 3,9 Prozent jährlich schrumpfen lassen.

Faire Bedingungen statt Protektionismus

Damit die deutsche Wirtschaft weiterhin so stark von der internationalen Vernetzung profitieren und ihre Resilienz verbessern kann, sind laut DIHK-Hauptgeschäftsführer Martin Wansleben "noch bessere Spielregeln der Zusammenarbeit" erforderlich.

"Deshalb ist es wichtig, die Welthandelsorganisation WTO zu stärken", so Wansleben. Für die deutschen und auch die europäischen Unternehmen komme es nun darauf an, die Märkte wieder zu öffnen. "Faire und gleiche Bedingungen, also ein internationales Level Playing Field, sind ebenso wichtige Schritte aus der Krise - und nicht Protektionismus", so der DIHK-Hauptgeschäftsführer.

Die deutsche Wirtschaft fordert daher die EU auf, die Diversifizierung der Handelsbeziehungen weiter voranzubringen. Entsprechend wichtig seien die europäischen Handelsverträge etwa mit dem Mercosur, aber auch mit Vietnam und Japan, betonte Wansleben. Auch das Abkommen mit Kanada solle aus Sicht der Unternehmen endlich abschließend ratifiziert werden.

Warnung vor Einmischung in unternehmerische Entscheidungen

In dem Papier warnte der DIHK auch die Politik vor zu viel Einflussnahme der Politik auf Firmen. "Änderungen von Lieferketten, inklusive der Rückverlagerung von Produktion, gehören zum unternehmerischen Alltag - erst recht in der Krise", sagte Wansleben. "Die Rolle des Staats ist es, Vielfalt möglich zu machen und individuelle unternehmerische Entscheidungen zu unterstützen." Die Bundesregierung plant ein Lieferkettengesetz zum Schutz von Menschenrechten und Umwelt in der Warenproduktion.

