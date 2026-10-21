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Dime Community Bancshares gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Werte in diesem Artikel
Aktien
Dime Community Bancshares Inc Registered Shs
32.60 EUR -2.00 EUR -5.78 %
Charts | News | Analysen

Dime Community Bancshares präsentierte am 20.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,90 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Dime Community Bancshares 0,590 USD je Aktie verdient.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,24 Prozent auf 196,9 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 187,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

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