Diplomat: Atomverhandlungen mit dem Iran steuern in die Endphase

WIEN (dpa-AFX) - Die Gespräche zur Wiederherstellung des Atompakts mit dem Iran gehen laut europäischen Verhandlern in die letzte Etappe. Da für eine Lösung nun politische Entscheidungen in den beteiligten Ländern notwendig seien, würden die Verhandlungen in Wien unterbrochen, damit die Diplomaten zu Beratungen in ihre Hauptstädte reisen können, sagte ein hochrangiger europäischer Vertreter am Freitagabend. "Der Januar war die bislang intensivste Phase dieser Gespräche", sagte der hochrangige Vertreter. "Es ist bekannt, dass wir nun die Endphase erreichen".

Deutschland, Frankreich und Großbritannien vermitteln seit Monaten gemeinsam mit Russland und China zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten, um das Abkommen von 2015 zu retten. Dabei geht es darum, US-Wirtschaftssanktionen aufzuheben und im Gegenzug das iranische Atomprogramm wieder einzuschränken, um die Entwicklung von Nuklearwaffen zu verhindern.

Die USA und die drei europäischen Länder haben in der Vergangenheit betont, dass eine Einigung in Wien in nächster Zeit erzielt werden muss. Andernfalls werde das Atomprogramm Teherans so weit voranschreiten, dass es auch mit einem wiederbelebten Pakt nicht mehr eingedämmt werden könne./al/DP/ngu