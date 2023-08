Director schlägt bei SAP SE-Aktien zu

Portfolio angepasst

Die Veränderung im Depot eines Insiders sorgte bei der SAP SE-Aktie für Bewegung.

Bei SAP SE kam es am 03.08.2023 zu einem Insidertrade. Gemeldet wurde die Aktien-Transaktion am 07.08.2023. Vorstand Klein, Christian Kurt stockte am 03.08.2023 sein Investment in SAP SE-Aktien auf. Klein, Christian Kurt erstand 500 Aktien zu je 121,50 EUR. Die SAP SE-Aktie notierte an diesem Tag im FSE-Handel in Rot und verlor 0,60 Prozent auf 121,22 EUR.

Das Papier von SAP SE konnte schließlich am Veröffentlichungstag der BaFin klettern und stieg im FSE-Handel um 1,90 Prozent auf 123,42 EUR. Insgesamt wurden 1.556 SAP SE-Aktien gehandelt. Aktuell ergibt sich für SAP SE eine Börsenbewertung in Höhe von 142,19 Mrd. Euro. Der Free Float wird momentan auf 1.169.699.968 Anteilsscheine beziffert.

Bereits am 24.07.2023 kam es bei SAP SE-Aktien zu Umschichtungen in der Führungsebene. Vorstand, Mueller, Dr. Juergen, erwarb 600 Papiere zu jeweils 120,50 EUR.

