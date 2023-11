Directors' Dealings bei Schaeffler: Insider ersteht weitere Anteile

Aktiendeal

Schaeffler veröffentlichte jüngst einen Insidertrade.

Am 14.11.2023 wurden bei Schaeffler Directors' Dealings erfasst. Die Publikation des Deals fand am 17.11.2023 statt. Zink, Matthias, Vorstand, baute das eigene Depot am 14.11.2023 um Schaeffler-Anteile aus. Zink, Matthias erwarb 19.992 Aktien zu einem Kurs von je 5,08 EUR. Die Schaeffler-Aktie stand in der FSE-Sitzung schließlich 2,00 Prozent im Plus bei 5,10 EUR.

Am Tag der veröffentlichten BaFin-Meldung sprang die Schaeffler-Aktie im FSE-Handel an und legte um 0,70 Prozent auf 5,23 EUR zu. An diesem Tag wechselten summa summarum 475 Schaeffler-Aktien den Besitzer. Die Schaeffler-Anteile kommen aktuell auf einen Börsenwert von 3,45 Mrd. Euro. Derzeit sind 166.000.000 Aktien handelbar.

Das letzte verzeichnete Eigengeschäft von Führungskräften fand am 20.06.2023 statt. Bei einem Kurs von 6,00 EUR je Papier baute Schaeffler-Spindler, Dr. Stefan Vorstand sein Engagement um 9.000 Anteile aus.

Redaktion finanzen.net