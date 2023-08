Directors' Dealings: Insider weitet Engagement bei Siltronic aus

Directors' Dealings

Diese Auswirkungen hatten die jüngsten Eigengeschäfte von Führungskräften auf die Siltronic-Aktie.

Am 07.08.2023 konnte bei Siltronic ein Insidertrade ausgemacht werden. Bei der BaFin ging die Transaktionsmeldung am 08.08.2023 ein. Vorstand Schmitt, Claudia griff am 07.08.2023 bei Siltronic-Aktien zu. 1.000 Siltronic-Anteilsscheine wurden zu einem Kurs von je 79,95 EUR gekauft. Die Siltronic-Aktie gab im FSE-Handel im Endeffekt um 1,40 Prozent auf 79,35 EUR nach.

Die Siltronic-Aktie stieg am Veröffentlichungstag der BaFin im FSE-Handel. Schlussendlich verteuerte sich das Papier um 0,40 Prozent auf 79,85 EUR. Die Anzahl der gehandelten Siltronic-Aktien belief sich an jenem Tag auf 100 Stück. Siltronic ist derzeit am Markt 2,39 Mrd. Euro wert. Die Anzahl der im Streubesitz befindlichen Papiere wird auf 30.000.000 beziffert.

Zuvor wurde die letzte Transaktion durch eine Führungskraft am 03.08.2023 erfasst. Einen Zukauf von 2.000 Papiere für jeweils 79,95 EUR tätigte zu diesem Zeitpunkt Vorstand.

Redaktion finanzen.net