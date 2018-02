Direktbank ING-Diba erzielt Rekordgewinn

Frankfurt (Reuters) - Ein wachsendes Kreditgeschäft hat der Direktbank ING-Diba zu einem Rekordgewinn verholfen.

Der Gewinn vor Steuern stieg 2017 um drei Prozent auf 1,27 Milliarden Euro. "Wir sind im Kreditgeschäft stärker gewachsen als im Einlagengeschäft", sagte ING-Diba-Finanzchef Remco Nieland am Donnerstag. Dadurch konnte die Bank gegen den Branchentrend ihren Zinsüberschuss um acht Prozent steigern. Die Bank, die mit Tagesgeldkonten groß geworden ist, baut ihr Angebot seit Jahren aus und will zu einer der größten deutschen Universalbanken werden. "Wir wollen in Zukunft noch schneller als bislang wachsen", sagte ING-Diba-Chef Nick Jue.

Im Privatkundengeschäft waren 2017 mit einem Zuwachs von jeweils 20 Prozent das Geschäft mit Wertpapieren sowie Girokonten die größten Wachstumstreiber. An Verbraucher wurden 16 Prozent mehr Kredite vergeben, im Firmenkundengeschäft stieg das Kreditvolumen um 19 Prozent. Die Zinsen für Tagesgeldkonten hat die ING-Diba gesenkt, aktuell zahlt sie ihren Bestandskunden nur noch 0,1 Prozent Zinsen.