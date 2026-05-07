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Direktflüge zwischen Hamburg und Doha vorerst eingestellt

03.07.26 12:15 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX) - Direktflüge von Qatar Airways zwischen Hamburg und dem Drehkreuz Doha in Katar sind vorerst eingestellt worden. Das teilte der Hamburger Flughafen auf Anfrage mit. Eine Stellungnahme der Fluggesellschaft lag zunächst nicht vor. Zuvor berichtete das "Hamburger Abendblatt".

Der Helmut-Schmidt-Airport verwies auf eine "Unsicherheit im Geschäftsumfeld" der Airline. Nach dem Bericht des "Hamburger Abendblatts" war die Verbindung schon nach Ausbruch des Iran-Kriegs ausgesetzt worden. Während des Konflikts war der Luftraum Katars zeitweise gesperrt.

Der Airport teilte weiter mit, der Flughafen stehe im Austausch mit der Airline. Qatar Airways halte sich eine spätere Wiederaufnahme offen.

Die Verbindung war vor rund zwei Jahren aufgenommen worden. Angekündigt waren tägliche Flüge. Flughafen-Geschäftsführer Christian Kunsch sagte damals, die Verbindung werde Hamburgs Anbindung ungemein erhöhen./lkm/DP/stw