Discovery-Corp Enterprises stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Werte in diesem Artikel
Discovery-Corp Enterprises lud am 07.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Discovery-Corp Enterprises hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,010 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,050 CAD je Aktie gewesen.
Redaktion finanzen.net
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